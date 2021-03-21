عضو بالبرلمان العربي: علينا أن نطوع العلم والتكنولوجيا لخدمة البشرية

تلبية للدعوة الواردة من الاتحاد البرلماني الدولي إلى البرلمان العربي للمشاركة في الإجتماع الإفتراضي حول "بناء الجسور بين العلم والبرلمانيين لصالح المجتمع "الذي نظمه الإتحاد البرلماني الدولي، وبناءًا على قرار رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، كما شارك النائب بوسلهام الديش عضو البرلمان العربي في هذا الإجتماع الهام.





وألقى النائب بوسلهام الديش مداخلة بإسم البرلمان العربي أكد فيها أهمية تطويع العلم والابتكار والتكنولوجيا لخدمة البشرية خاصة في ظل ما عاناه العالم من تحديات نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، مشددا على أن البرلمان العربي حريص على ترجمة الأولويات الملحة في هذا المجال إلى مبادرات تشريعية لتحقيق نتائج ملموسة لصالح الشعوب العربية.





وأعرب "الديش" عن تطلع البرلمان العربي للمشاركة الفاعلة في مجموعة العمل الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا بالاتحاد البرلماني الدولي، منوها بأن هذا كان أحد الموضوعات الرئيسية التي بحثها صاحب المعالي رئيس البرلمان العربي في زيارته إلى جنيف التي التقى خلالها مع القيادات العليا بالاتحاد البرلماني الدولي، ومعربا عن أمله في بلورة آلية للتعاون والتنسيق بين الجانبين في هذا المجال.





ودعا "الديش" إلى إنشاء لجان متخصصة أو مجموعات عمل في البرلمانات الوطنية والإقليمية تتولي ترجمة الجوانب العلمية للتحديات الكبرى التي يواجهها العالم اليوم، مثل تغير المناخ، والمخاطر التي تهدد سلامة المحيطات، وتناقص التنوع البيولوجي، والنقص في المياه العذبة، والأمن الغذائي، وتحديات التنمية المستدامة، إلى تشريعات مستجيبة للعلم والتكنولوجيا والابتكار، مؤكدًا على ضرورة الارتكاز على العلم والتكنولوجيا والابتكار لتلبية احتياجات المجتمعات كافة ومعالجة التحديات العالمية الراهنة.



