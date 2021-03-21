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تفاصيل إزالة 42 حالة تعدٍ بمساحة 2995 متر مربع في الموجة 17 بالدقهلية

الأحد 21/مارس/2021 - 02:03 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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اعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن حصاد أعمال حملات الإزالة للتعديات علي جانبي نهر النيل في اطار الموجة 17 لإزالة التعديات بنطاق المحافظة، واوضح المحافظ ان الحملات التي بدأت اعمالها امس، واسفرت عن ازالة 42 حالة تعدي بمساحة اجمالية قدرها 2995 متر مربع بنطاق احياء شرق وغرب المنصورة ومراكز المنصورة وأجا وشربين وطلخا وميت غمر، واضاف المحافظ ان الحملات تم تنفيذها بالتنسيق مع قوات الشرطة وكافة مستويات الإدارة المحلية وقطاع الرى بالدقهلية.

وكلف محافظ الدقهلية رؤساء المدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد انتهاء موجة الازالات، مؤكدا علي اهمية اعداد التقارير الدورية لموقف الازالات خلال الموجة المشار اليها من خلال الادارة العامة للاملاك بديوان عام المحافظة لرفعها اولا باول لوزارة التنمية المحلية ومنها الي اللجنة العليا لاسترداد اراضي الدولة.

تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على حق الدولة وإسترداد الأراضى المتعدى عليها وحماية مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية،وتنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، ففي محافظة الدقهلية.



تفاصيل إزالة 42 حالة تعدٍ بمساحة 2995 متر مربع في الموجة 17 بالدقهلية
تفاصيل إزالة 42 حالة تعدٍ بمساحة 2995 متر مربع في الموجة 17 بالدقهلية
تفاصيل إزالة 42 حالة تعدٍ بمساحة 2995 متر مربع في الموجة 17 بالدقهلية
تفاصيل إزالة 42 حالة تعدٍ بمساحة 2995 متر مربع في الموجة 17 بالدقهلية

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