الحواجب الطبيعية وظلال العيون البرونزية أبرز صيحات مكياج عروس 2021









تحب كل فتاة أن تظهر يوم زفافها مثل الأميرات فى الروايات الأسطورية، لذلك تختار ألوان المكياج التى تناسب لون بشرتها وتبرز ملامح وجهها وتجعلها تبدو أكثر جمالاً، ولتحقيق ذلك نتعرف فى هذا التقرير على أحدث اتجاهات مكياج عروس2021، وفقاً لما ذكره موقع "joy-pup".





استبدال كريم الأساس

من اتجاهات مكياج عروس 2021 الشائعة الاتجاه نحو استبدال كريم الأساس بالبرايمر والهايلايتر السائل، ليبدو وجه العروس متوهجاً وطبيعياً مع إخفاء عيوب الوجه الطفيفة. وهو اتجاه مناسب جدًا لطبيعة حفلات الزفاف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، والتي تميل إلى البساطة.





الحواجب الطبيعية

يتصدر الحاجب الطبيعى البسيط تريندات الحواجب فى 2021 وهو ما ينطبق أيضًا على اتجاهات رسم الحواجب فى مكياج عروس 2021 والتى منها الحاجب المرسوم بشكل عريض ومنحنى ناعم ولون طبيعي .





ظلال العيون

على صدارة اتجاهات مكياج عروس 2021 يأتى اختيار ظلال العيون البرونزية والتى تناسب مختلف ألوان العيون والبشرة.





أحمر الشفاه

من ألوان طلاء الشفاه الشعبية في مكياج عروس 2021 اللون الأحمر بدرجته المناسبة لبشرتك، وكذلك ملمع الشفاه والذى يجعلها تبدو رطبة بشكل طبيعى.





مكياج أحادي اللون

يعتبر من أحدث اتجاهات المكياج لعروس 2021 هو استخدام ألوان أحادية سواء فى رسم الشفاه والعينين والخدين أيضاً.





مكياج العروس الشقراء

يناسب العروس الشقراء، ألوان مكياج مثل الخوخ والوردي والأرجواني والفضي، وألوان مكياج العيون مثل اللون الرمادى والأزرق، أو الأرجواني الشاحب أو الزهرى والفضى والبني الفاتح، وأحمر شفاه وردى أو أحمر اللون.





مكياج العروس السمراء

يمكن للعروس السمراء اختيار لون ظلال أحمر الخدود الخوخية والمرجانية لإبراز عظام الخد، ومكياج عيون بنى فاتح أوالبرونزي أوالأرجواني أوالذهبي أوالأخضر، مع رسم خطوط عيون رفيعة تبدأ من الزاوية الداخلية للعينين.





ويعتبر اللون الأحمر من ألوان أحمر الشفاه المناسبة للعروس السمراء، ويمكن أيضاً إذا لم تحز هذه الألوان إعجاب العروس أن تختار ألوان مكياج جريئة مثل لون روز بيرى.



