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8 قرارات عاجلة من الرئيس السيسي

الأحد 21/مارس/2021 - 02:07 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة قرارات مهمة بشأن دعم المرأة خلال احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2021، وأبرزها مشروع قانون لمنع زواج الأطفال "الزواج المبكر".

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2021:

1_أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه على مجلس النواب سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لإصدار مشروع قانون لمنع زواج الأطفال "الزواج المبكر"، مشيرا إلى أنه قانون مستقل والنص صراحة على السن القانوني للزواج.

2_كلف الرئيس السيسي، وزارة النقل بتوفير أكبر قدر من الأمان في وسائل المواصلات العامة، لإحكام أمن وسلامة المرأة في كافة المواصلات العامة والخاصة.

3_ قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكليف البنك المركزي بدراسة كيفية القضاء على التمييز القائم على الجنس بما يتعلق بالقروض للمرأة.

4_ كما كلف الرئيس جهاز المشروعات الصغيرة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية وبرامج تثقيف مالى.

5_وكذلك قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكليف الوزارات المعنية للحد من ظاهرة الغرامات والمساهمة فى الحد منها، تسهيل الإجراءات الخاصة بالمبادرات

6_ ووجه الرئيس السيسي، وزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة بمتابعة وضع المرأة في مجال صنع القرار، والاستعانة بها في مركز مجالس الإدارات العامة.

7_ كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزارة التضامن باتخاذ إجراءات حول الحاضنة واعتماد نظام لجودتها.

8_ولفت الرئيس عبد الفتاح السيسي، الي إن كل مؤسسات الدولة حريصة على أن يكون قانون الأحوال الشخصية متوازن للجميع للأم والأب، ويكون فيه مصلحة الناس وتصلح وتسعد الأمور طبقا للتطور اللى حصل في المجتمع"، مضيفا: "حريصون نسمع من الكل والحوار المجتمعي ونصل إلى خلاصات تلبى كل المطالب بشكل كويس".

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