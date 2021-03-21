"تكليفات للوزارات خاصة بالمرأة".. رسائل "السيسي" خلال احتفالية تكريم الأمهات المثاليات

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة رسائل هامة، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأمهات المثاليات، بتوفير أكبر قدر من الأمان في المواصلات العامة، والقضاء على التمييز القائم على الجنس بما يتعلق بالقروض للمرأة.



ويرصد "الفجر"، رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأمهات المثاليات.



المرأة ضمير الأمة

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأمهات المثاليات، بقوله؛ "اغتنم الفرصة لأقدم تحية فخر وتقدير واعتزاز للمرأة المصرية".



وأضاف الرئيس السيسي، أن المرأة المصرية ضمير الأمة والحارس الأمين على الهاوية المصرية، هي السند والأمل في كل أزمة مرت بها الدولة المصرية، والدرع الواقية أمام كل من يحاول النيل من عزيمة الوطن.



احتفالية المرأة تقليد عزيز

وأوضح الرئيس، أن احتفالية المرأة المصرية تقليدًا عزيزًا علينا جميعا، وقريبة إلى قلبى بشكل خاص، حيث أصبحت بمثابة درع سنوي تمنحه الدولة المصرية للمرأة المصرية، قائلًا؛ "المرأة.. أنت البطلة في نجاح سياسات الدولة وخططها فلولا قدرتك على التحمل ما كنا لنصل إلى ما نحن اليه الآن، ودائما كنت إكسير النجاح فى كل معادلة صعبة مر بها الوطن".



مشروع قانون منع زواج الأطفال

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس، أنه على مجلس النواب سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لإصدار مشروع قانون لمنع زواج الأطفال "الزواج المبكر"، مشيرًا إلى أنه قانون مستقل والنص صراحة على السن القانوني للزواج.



توفير الأمان في المواصلات العامة

وكلف بقيام وزارة النقل بتوفير أكبر قدر من الأمان في وسائل المواصلات العامة، لإحكام أمن وسلامة المرأة في كافة المواصلات العامة والخاصة، وتكليف البنك المركزي بدراسة كيفية القضاء على التمييز القائم على الجنس بما يتعلق بالقروض للمرأة.



مساندة المرأة الريفية

كما كلف الرئيس، جهاز المشروعات الصغيرة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية وبرامج تثقيف مالي، وكذلك تكليف الوزارات المعنية للحد من ظاهرة الغرامات والمساهمة فى الحد منها، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمبادرات.



متابعة وضع المرأة

وضمن التكليفات، وجه وزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة بمتابعة وضع المرأة فى مجال صنع القرار، والاستعانة بها في مركز مجالس الإدارات العامة، وتكليف التضامن باتخاذ إجراءات حول الحاضنة واعتماد نظام لجودتها.



قانون الأحوال الشخصية يحقق التوازن

وشدد على أن كل مؤسسات الدولة حريصة على أن يكون قانون الأحوال الشخصية متوازن للجميع للأم والأب، ويكون فيه مصلحة الناس وتصلح وتسعد الأمور طبقا للتطور اللي حصل في المجتمع"، مضيفا: "حريصون نسمع من الكل والحوار المجتمعي ونصل إلى خلاصات تلبى كل المطالب بشكل كويس".



وعلى صعيد آخر، تحدث السيسي، عن الموجة الثالثة من كورونا، مضيفا: "احنا على أعتاب الموجة الثالثة، ونتمنى من الله أن تعدى على خير، وشافين الدنيا ماشية إزاى برة".



وأضاف الرئيس السيسي، "اللقاحات والتطعيم ماشين فيها، ويبقى بجهدنا وحرصنا والإجراءات الاحترازية، احنا أقل الدول اللي ربنا سبحانه وتعالى لطف بينا ونتمنى من الله أن يلطف بنا".



تطوير الريف

وانتقل للحديث عن تطوير الريف، قائلًا؛ إن المشروع يحتاج إلى أكثر من 200 مليار جنيه، ومن خلال الحديث مع الحكومة كان الحديث عن أنه يحتاج إلى 150 مليار جنيه، ونسعى إلى توفير هذا المبلغ والبدء فى تطوير المشروع.



وتابع "الحكومة والدولة قادرة على تدبير هذه الأموال لتطوير حياة ما يقرب من 55 – 60 مليون مواطن وعلى رأسهم السيدة المصرية ونحن نعمل بشكل جيد فى هذا المشروع".



قضية الغارمات

وانتقل للحديث عن قضية الغارمات، قائلا: "تم التصدي لهذا الموضوع على أمل أنه ينتهى والعدد يزيد رغم مبادرات الدولة للتعامل مع هذه الظاهرة والوقوف جنب الأسر المحتاجة.. صعب جدًا زيادة عدد الغارمات".