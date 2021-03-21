احتفالية موسيقية في مئوية الكاتب ثروت عكاشة



يقيم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية احتفالية موسيقية ضخمة يوم الخميس الموافق ١ إبريل في تمام السادسة مساء على مسرح القاعة الكبرى بمركز مؤتمرات المكتبة، وذلك بمناسبة مئوية الكاتب والمفكر وزير الثقافة الأسبق الدكتور ثروت عكاشة.





ويشارك فيها أوركسترا وكورال مكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو ناير ناجي، كما يستضيف الحفل صوليست الفلوت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

ويتضمن برنامج الحفل مقطوعات مختارة من "كارمينا بورانا" لكارل أورف، ومتتالية باليه "جايانيه" لختشاتوريان، وكذلك مؤلفات بورودين، وراجح داود.

