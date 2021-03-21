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السجن المشدد 3 سنوات لمتهم لحيازته على مخدر الحشيش في السلام

الأحد 21/مارس/2021 - 02:09 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالسجن المشدد لمتهم بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه فى دائرة قسم شرطة السلام، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلام، تفيقد بقيام عاطل بإتجار المخدرات، متخذا من دائرة قسم السلام مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتكثيف التحريات تم التأكد من صحة المعلومات، وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام، وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط المتهم حيث عثر بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، بلغت 700 جرام من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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