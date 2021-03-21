السجن المشدد 3 سنوات لمتهم لحيازته على مخدر الحشيش في السلام

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالسجن المشدد لمتهم بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه فى دائرة قسم شرطة السلام، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.





البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلام، تفيقد بقيام عاطل بإتجار المخدرات، متخذا من دائرة قسم السلام مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.



