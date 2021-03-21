الأهلي يدرس تخليد شهداؤه بوضع صورهم في ملعب التتش

يناقش مجلس إدرة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في اجتماعه المُقرر له ظهر غداً ، الأثنين، الإقتراح المُقدم بوضع لافتة شهداء النادي الاهلي على المدرج الرئيسي لملعب التتش بدلاً من "بوابة المعلمين".





يأتي هذا الإقتراح نوعاً من التكريم الجديد لشهداء الأهلي تقديراً لمكانتهم خاصة وأن تضحياتهم بأرواحهم كانت مرتبطة بفريق الكرة ، فضلاً عن أن وجود صور هؤلاء الشهداء الذين ضربوا مثالاً في التضحية بملعب التتش سيكون حافزاً لكل اللاعبين الذين يتدربون في الملعب على مدار كل الأجيال ودافعاً لهم لبذل أقصى جهد من أجل النادي وجماهيره الوفية.





الإقتراج المُقدم لاقي ترحيباً كبيراً ، ويقوم المستشار الهندسي لمجلس الإدارة بوضع تصوّر لصور الشهداء مُقترنة بشعار النادي الأهلي على مساحة كبيرة بملعب التتش وذلك للعرض على مجلس الإدارة لإختيار التصميم الأمثل الذي يليق بالأهلي وشهداؤه



