رئيس أرامكو: نمتلك خطط طوارئ للتعامل مع أي هجوم





أكد رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، أن أرامكو تملك خطط طوارئ ملائمة للتعامل مع أي هجوم.

وأضاف الناصر، اليوم الأحد أن مصفاة الرياض بدأت تعود للخدمة بعد ساعات من الهجوم.

وأشار إلى أن أرامكو تعرضت لتحديات كبيرة ولكن جاهزية الشركة للتعامل معها عالية، مشدداً على أن توزيعات الأرباح عن العام 2020 هي الأعلى مقارنة بأي شركة مساهمة في العالم.

وصرح قائلاً: "متفائلون جداً حيال 2021 ومن المتوقع أن يكون النصف الثاني من 2021 أفضل".

وتابع "سنشهد ارتفاعاً في الطلب على النفط هذا العام خاصة من آسيا".

أشار الناصر إلى أن الطلب العالمي قد يصل إلى 99 مليون برميل يومياً بنهاية 2021 بينما الطلب العالمي 92-93 مليون برميل يومياً حالياً.

كما لفت إلى أن اللقاحات ستحسن الوضع كثيراً، قائلاً:" العمل سيستمر على ضبط المحفظة، ومن المتوقع زيادة الدين في المستقبل".

وأكد رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين أن الاستدانة تحت السيطرة رغم السندات الإذنية لصندوق الاستثمارات العامة، منوهاً إلى أن نسبة الدين إلى حقوق المساهمين زادت قليلاً في الربع الرابع.

وبين أمين الناصر أنه من الملاحظ أن الطلب في الصين اقترب من مستويات ما قبل الجائحة؛ لكن ليس بعد في أوروبا.

وكشفت النتائج المالية لـ"أرامكو"، اليوم الأحد، تراجع صافي الأرباح 44.43% خلال عام 2020، إلى 183.76 مليار ريال مقابل 183.76 مليار ريال لعام 2019.

وقرر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن الربع الرابع من عام 2020، بقيمة 70.33 مليار ريال (18.76 مليار دولار)، بواقع 0.3518 ريال للسهم.