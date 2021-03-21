Advertisements

رئيس أرامكو: نمتلك خطط طوارئ للتعامل مع أي هجوم

الأحد 21/مارس/2021 - 02:12 م
بوابة الفجر
Advertisements


أكد رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، أن أرامكو تملك خطط طوارئ ملائمة للتعامل مع أي هجوم.

وأضاف الناصر، اليوم الأحد أن مصفاة الرياض بدأت تعود للخدمة بعد ساعات من الهجوم.

وأشار إلى أن أرامكو تعرضت لتحديات كبيرة ولكن جاهزية الشركة للتعامل معها عالية، مشدداً على أن توزيعات الأرباح عن العام 2020 هي الأعلى مقارنة بأي شركة مساهمة في العالم.

وصرح قائلاً: "متفائلون جداً حيال 2021 ومن المتوقع أن يكون النصف الثاني من 2021 أفضل".

وتابع "سنشهد ارتفاعاً في الطلب على النفط هذا العام خاصة من آسيا".

أشار الناصر إلى أن الطلب العالمي قد يصل إلى 99 مليون برميل يومياً بنهاية 2021 بينما الطلب العالمي 92-93 مليون برميل يومياً حالياً.

كما لفت إلى أن اللقاحات ستحسن الوضع كثيراً، قائلاً:" العمل سيستمر على ضبط المحفظة، ومن المتوقع زيادة الدين في المستقبل".

وأكد رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين أن الاستدانة تحت السيطرة رغم السندات الإذنية لصندوق الاستثمارات العامة، منوهاً إلى أن نسبة الدين إلى حقوق المساهمين زادت قليلاً في الربع الرابع.

وبين أمين الناصر أنه من الملاحظ أن الطلب في الصين اقترب من مستويات ما قبل الجائحة؛ لكن ليس بعد في أوروبا.

وكشفت النتائج المالية لـ"أرامكو"، اليوم الأحد، تراجع صافي الأرباح 44.43% خلال عام 2020، إلى 183.76 مليار ريال مقابل 183.76 مليار ريال لعام 2019.

وقرر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن الربع الرابع من عام 2020، بقيمة 70.33 مليار ريال (18.76 مليار دولار)، بواقع 0.3518 ريال للسهم.

أخبار تهمك

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ يوم

صفقة خارج التوقعات.. لابورتا يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير برشلونة

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يبدأ الخطوة الأولى لضم حارس جديد

منذ حوالي 4 ساعات

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

السيسي يطمئن المصريين بشأن قانون الأحوال الشخصية.. ويوجه رسالة للمنفصلين

منذ ساعة و نصف

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

منذ حوالي 7 ساعات

باريس سان جيرمان يستهدف صفقة برشلونة لتعويض مبابي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ يوم

رفض اللقاح.. رئيس دولة أفريقية يكشف عن "المشروب المعجزة" للحماية من كورونا

منذ ساعة

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

منذ حوالي 16 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وريال سوسيداد

منذ حوالي 9 ساعات

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ يومين

عاجل.. موسيماني يستقر على عودة الثنائي المعار

منذ أقل من نصف ساعة

كارتيرون يتمسك بتدعيم هذا المركز في الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 ص

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

السيسي يطمئن المصريين بشأن قانون الأحوال الشخصية.. ويوجه رسالة للمنفصلين

01:11 م

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

03:00 م

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

08:13 ص

عاجل.. موسيماني يستقر على عودة الثنائي المعار

02:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها