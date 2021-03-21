موعد مباراة الهلال واتحاد جدة في كلاسيكو دوري المحترفين السعودي

حقق فريق الهلال فوزا صعبا على نظيره القادسية، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.





وسجل البيروفي أندريه كاريلو، هدف اللقاء الوحيد لصالح الهلال، ليهدي بذلك فريقه صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، رسميًا لأول مرة منذ الجولة السابعة عشرة.





بهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 48 نقطة، في صدارة جدول ترتيب البطولة، فيما تجمد رصيد القادسية عند 31 نقطة في المركز الثالث.





موعد مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي:-

سيكون الهلال على موعد مع قمه نارية أمام فريق الاتحاد، يوم 9 إبريل القادم، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرون من دوري المحترفين.



