تعرفي على هذه الأشياء قبل أن تصبحين أماً

هناك مجموعة من الاشياء التي يجب أن تعرفينها قبل أن تصبحن أما لاول مرة، لكي تعتادين عليها ومنها ما يلي:





1. اصبري مع طفلك في البداية فهو مازال يكتشف العالم الخارجي حوله، وإذا رغبت في أن ينام أوثاتا كبيرة فنومه سيستقر فيما بعد أهم شيا هو التحلي بالصبر بعد الولادة.





2. الرضاعة الطبيعية أهم مما تعتقدين، لذا يجب الحرص على إرضاع طفلك أو طفلتك طبيعي فهذا مفيد جدا.





3. ليس جميع البكاء مغصا، اعلمي ذلك جيدا فهناك من يعتاد أطفالهن البكاء كثيرا في الشهور الأولى لأن ليس جميع البكاء مغصا.



