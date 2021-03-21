عاجل.. موسيماني يستقر على عودة الثنائي المعار





إستقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي على عودة إثنين من الثنائي المعار خلال الموسم القادم بعد المستويات المميزة التي قدمها كلًا منهم مؤخرًا.





وأشارت بعض المصادر الخاصة إلى أن موسيماني طلب عودة عمار حمدي الذي يلعب معارًا لصفوف فريق نادي الاتحاد السكندري بالإضافة إلى أحمد حمدي عبدالقادر من صفوف سموحة.





وتوجد رغبة كبيرة من جانب موسيماني لإعادة الثنائي خاصةً في ظل الإمكانيات الفنية الكبيرة التي قدمها حمدي وعبدالقادر وتألقهما بشكل كبير خلال الفترة الماضية.





وقدمم عمار مستويات أشاد بها الجميع مع سيد البلد ونفس الأمر ينطبق على أحمد حمدي عبدالقادر ليكون بذلك الأهلي قد دعم مركز صانع الألعاب وتوفير بدائل مميزين لمحمد مجدي أفشى.