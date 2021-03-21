وزير الدفاع الأمريكي يبدأ زيارة غير معلن عنها سابقا إلى أفغانستان

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد، بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بدأ زيارة غير معلن عنها سابقًا إلى أفغانستان.

وفي وقت سابق، قالت الحكومة الأمريكية، إن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة بالنسبة لقواتها البالغ عددها 2500 جندي المتبقية في أفغانستان، قائلة إنها لم تتخذ قرارات بشأن التزامها العسكري بعد الأول من مايو.

جاءت تصريحات وزارة الخارجية بعد ظهور تقارير تفيد بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قد قام بدفعة عاجلة جديدة لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والتي تضمنت تحذيرًا من أن الجيش الأمريكي يفكر في الخروج من أفغانستان بحلول الأول من مايو. وقال بلينكين في رسالة إلى الرئيس الأفغاني أشرف غني إن الولايات المتحدة "تدرس الانسحاب الكامل للقوات بحلول الأول من مايو بينما ندرس خيارات أخرى".