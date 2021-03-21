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أفكار هدايا تناسب الأم في عيدها

الأحد 21/مارس/2021 - 02:23 م
بوابة الفجر
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تعرفي معنا في السطور التالية عن أفضل الهدايا للأم التي يمكنك تقديمها لأمهات في عيدهن، ومن هذه الأفكار ما يلي:

- تعتبر المجوهرات من الهدايا الكلاسيكية ليوم الأم، بوسعك اختيار المجوهرات بالطابع الذي تريده والدتك، وبوسعك كذلك استمزاج رأيها حول القطع التي تفضّلها أكثر.

- اختيار أدوات التجميل، تأكد قبل اختيار هذه الهدية أن والدتك تستخدم أدوات التجميل وترتاح لها والماركة التي تستخدمها.

- رحلة سياحية، حث يمكنك أن تختار هدية يوم الأم تذكرة سياحية تضمن فيها برنامجاً مريحاً لوالدتك أو والديك معاً خلال السفر لوجهة ما.

- قطع منزلية من أدوات مطبخ وأثاث

- دعوة على السينما أو المسرح أو الحفلات الموسيقية والغنائية

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