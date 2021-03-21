الثلاثاء المقبل.. إعادة فتح مشروع زمزم





أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، رئيس اللجنة الإشرافية لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم، عن وضع الخطة الاستراتيجية لإعادة فتح أبواب المشروع، واستقبال الزوار وطالبي ماء زمزم، بتطبيق أعلى الدرجات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19).





وأوضح السديس أن شركة المياه الوطنية المشغّل الرسمي لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم بصدد البدء في استقبال الزوار بدء من يوم الثلاثاء الموافق: ١٠ شعبان 1442هـ، وذلك لتلبية الطلب المتزايد عليها بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أنَّ العمل سيكون بساعات محددة تبدأ من الساعة (١م) وحتى الساعة (٩م) خلال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة.





وحرصت اللجنة على مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية بما يضمن سلامة زوار المشروع ومرتاديه، بالإضافة إلى تحديد الكميات التي ستوزع عبر منافذ التوزيع الآلي لتكون (4) عبوات للزائر بقيمة (5.50) ريالات للعبوة الواحدة شاملة قيمة الضريبة المضافة، يأتي ذلك لضمان استمرارية الخدمة، ولإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من العملاء للحصول على مياه زمزم المباركة، ولتقليل فترة مكوث العميل داخل مقر المشروع.





كما أكّدت علي جاهزية المشروع لمواكبة الطلب المتزايد على مياه زمزم في شهر رمضان، وذلك من خلال الاستعدادات المبكرة لتقديم الخدمات بصورة متكاملة، وجاهزية أربعة خطوط للإنتاج في مصنع التعبئة بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى (200) ألف عبوة يوميًا.



