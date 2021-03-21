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عجينة القطايف بمقادير بسيطة (فيديو)

الأحد 21/مارس/2021 - 02:29 م
بوابة الفجر
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نقدم لك في السطور التالية فيديو يعرض لك طريقة تحضير عجينة القطايف في المنزل لتحضيرها في رمضان الكريم 2021

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