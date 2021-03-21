قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد





يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة اليوم الأحد بمضيفه فريق نادي ريال سوسيداد في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب انويتا لحساب مباريات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.





وتنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





وتنقل مباراة برشلونة وريال سوسيداد على قناة مكسبي على القمر الصناعي نايل سات عبر شاشتها المفتوحة: 11411 بمعدل ترميز 27500 ومعدل تصحيح 4/3.





في الوقت الذي تُنقل فيه المواجهة أيضاً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويُعلق عليها المعلق التونسي الكبير عصام الشوالي.