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ميسي يزين تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة سوسيداد

الأحد 21/مارس/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة اليوم الأحد بمضيفه فريق نادي ريال سوسيداد في المواجهة التي تجمع الفريقان على ملعب أنويتا لحساب مباريات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

وشهدت قائمة البلوجرانا للمواجهة غياب كلاً من الإسباني جيرارد بيكيه والبرازيلي فيليب كوتينيو بالإضافة إلى أنسو فاتي وسيرجي روبيرتو بداعي الإصابة.

ومن المُنتظر أن يلعب برشلونة المواجهة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى: شتيجن.

الدفاع: لينجليت - أراوخو - مينجويزا.

الوسط: ألبا - بيدري - بوسكيتس - دي يونج - دست.

الهجوم: ديمبلي - ميسي.

وقبل المواجهة يحتل البلوجرانا المركز الثالث برصيد تسعة وخمسين نقطة ويسعى إلى تحقيق الفوز لزيادة الضغط على المتصدر أتلتيكو مدريد

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