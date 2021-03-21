عمرو حسن: تمكين المرأة أهم حل لمشكلة الزيادة السكانية (فيديو)

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا، إننا نعيش العصر الذهبي للمرأة المصرية، حيث نشهد أعلى نسبة تمكين للمرأة بالبرلمان والحكومة.





وأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن تمكين المرأة وتشجيعها على العمل هو الحل للعديد من المشكلات، حيث أن المرأة عند تعليمها سوف تعمل وتختار شريك حياتها بنفسها، وتتزوج في سن مناسب بما يساهم في القضاء على مشكلة زواج القاصرات، كما أنها تكتفي بطفل أو طفلين مما يساهم في حل مشكلة الزيادة السكانية.



