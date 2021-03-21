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عمرو حسن: تمكين المرأة أهم حل لمشكلة الزيادة السكانية (فيديو)

الأحد 21/مارس/2021 - 02:37 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا، إننا نعيش العصر الذهبي للمرأة المصرية، حيث نشهد أعلى نسبة تمكين للمرأة بالبرلمان والحكومة.

وأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن تمكين المرأة وتشجيعها على العمل هو الحل للعديد من المشكلات، حيث أن المرأة عند تعليمها سوف تعمل وتختار شريك حياتها بنفسها، وتتزوج في سن مناسب بما يساهم في القضاء على مشكلة زواج القاصرات، كما أنها تكتفي بطفل أو طفلين مما يساهم في حل مشكلة الزيادة السكانية.

وتابع أن المبادرات الصحية الرئاسية تعمل على حماية المرأة المصرية وزيادة الوعي، وتنشر ثقافة الطب الوقائي، وتحسن حياة الأسرة المصرية بأكملها، لافتًا إلى أن المرأة نصف المجتمع لكنها تربي النصف الأخر، وإصلاح المجتمع يبدأ بالاهتمام بالمرأة المصرية، مشددًا على أن الدولة المصرية عملت على توفير حياة كريمة للمرأة المصرية.

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مصر عمرو حسن تمكين المرأة الفجر الزادة السكانية

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