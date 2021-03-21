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عقبة جديدة تمنع صلاح من الإنتقال للعملاق الإسباني

الأحد 21/مارس/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد مفاجأة من العيار الثقيل تتمثل في صعوبة إنتقال محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى واحد من عمالقة الليجا خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وقالت صحيفة " ماركا " الإسبانية أن بند سري في عقد فيليب كوتينيو نجم البلوجرانا والذي إنتقل إليه قادماً من الريدز قبل عامين يحرم صلاح من الرحيل إلى صفوف فريق نادي برشلونة.

في الوقت الذي أضافت فيه الصحيفة أيضاً إلى أن العقد المبرم بين الجانبين يحتوي على بند سري يمن برشلونة من التعاقد مع أي لاعب آخر من الريدز حتى عام نهاية 2021.

يُذكر أن كوتينيو قد إنتقل إلى برشلونة قادمًا من ليفربول في صيف العام 2018 مقابل 120 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات وصلت إلى 40 مليون يورو.

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صلاح برشلونة الدوري الاسباني الممتاز

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