وصفات للحصول على وجه ممتلئ قبل الزفاف

نقدم لك في السطور التالية، وصفات تسمين الوجه قبل الزفاف بشهر واحد فقط، تابعيها وطبقيها للحصول على وه ممتلئ يوم حفل زفافك.





الألوفيرا:

تعمل الألوفيرا على شكل الجلد بطريقه طبيعية كما انها تحتوي على مضادات الأكسدة لعلاج البشره المتضررة كما انها تنتج الكولاجين الذي يجعل البشره اصغر سناً ونضرة .





المكونات:

ملعقة كبيرة من الألوفيرا .

طريقة التحضير

ندلك الخدود بإستخدام الألوفيرا بحركة دائريه لمده 5 دقائق.

ما ترك الوصفة على الخدود لمده 15 دقيقه ثم نغسلها بالماء الدافئ.

نكرر الوصفة مره كل يوم.





الحلبة:

تعمل الحلبة على نفخ الخدود بشكل طبيعي حيث انها تحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تعمل على نعومة بشرتك.





المكونات:

2 ملعقة صغيره من مسحوق الحلبة .

القليل من الماء.

طريقة التحضير:

نمزج المكونات معا للحصول على عجينه سميكة.

نضع العجينة على الخدود مع تدليكها.

نترك الوصفة لمده 15 دقيقه ثم نغسلها بالماء الفاتر.

نكرر هذه 4 مرات أسبوعياً .