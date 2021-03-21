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وصفات للحصول على وجه ممتلئ قبل الزفاف
الأحد 21/مارس/2021 - 02:33 م
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نقدم لك في السطور التالية، وصفات تسمين الوجه قبل الزفاف بشهر واحد فقط، تابعيها وطبقيها للحصول على وه ممتلئ يوم حفل زفافك.
الألوفيرا:
تعمل الألوفيرا على شكل الجلد بطريقه طبيعية كما انها تحتوي على مضادات الأكسدة لعلاج البشره المتضررة كما انها تنتج الكولاجين الذي يجعل البشره اصغر سناً ونضرة .
المكونات:
ملعقة كبيرة من الألوفيرا .
طريقة التحضير
ندلك الخدود بإستخدام الألوفيرا بحركة دائريه لمده 5 دقائق.
ما ترك الوصفة على الخدود لمده 15 دقيقه ثم نغسلها بالماء الدافئ.
نكرر الوصفة مره كل يوم.
الحلبة:
تعمل الحلبة على نفخ الخدود بشكل طبيعي حيث انها تحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تعمل على نعومة بشرتك.
المكونات:
2 ملعقة صغيره من مسحوق الحلبة .
القليل من الماء.
طريقة التحضير:
نمزج المكونات معا للحصول على عجينه سميكة.
نضع العجينة على الخدود مع تدليكها.
نترك الوصفة لمده 15 دقيقه ثم نغسلها بالماء الفاتر.
نكرر هذه 4 مرات أسبوعياً .
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