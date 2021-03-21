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الإخوان الإرهابية تتلقى صفعة جديدة بعد قرارات تركيا الأخيرة

الأحد 21/مارس/2021 - 02:39 م
الإخوان المسلمين
الإخوان المسلمين
وكالات
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بدأت السلطات التركية، بالفعل تنفيذ مطالب القاهرة عبر وقف التدخل بشؤونها الداخلية، في محاولة أكثر جدية نحو كسب الود وإنهاء الخلافات.

 

وتلقت جماعة الإخوان الإرهابية، صفعة جديدة، بعد طلب السلطات التركية وقف الانتقادات السلبية للقاهرة في الفضائيات التي تبث من إسطنبول.

 

وكان إعلاميون وسياسيون مصريون هاربون إلى تركيا، تحدثوا عبر صفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعي عن تعليمات لقادة تنظيم الإخوان وفضائياتهم بإسطنبول بوقف انتقاد السلطة في مصر.

 

وقالوا إن تركيا طلبت تخفيف حدة البرامج السياسية وسط تهديدات بإغلاقها نهائيا حال مخالفة التعليمات والترحيل خارج البلاد.

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