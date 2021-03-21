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رئيس "الشيوخ" يُهنئ الشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير طابا وعيد الأم

الأحد 21/مارس/2021 - 02:41 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.

واستهل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمال الجلسة العامة، بتوجيه التهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير طابا، قائلًا: "تحية للدبلوماسية المصرية التي بذلك جهودا لتحرير آخر شبر من الدولة".

كما وجه رئيس مجلس الشيوخ، التهنئة لأمهات مصر بمناسبة عيد الأم، قائلًا "التحية لكل أم ضحت لإعداد جيل يتحمل المسئولية للنهوض بأعباء المستقبل وكل عام وهن بخير.

ومن المُقرر، أن تناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة، أيضًا، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الزراعة والري والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأنه الأحكام الخاصة بالقطن.

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