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5 رسائل جديدة من السودان بشأن أزمة سد النهضة

الأحد 21/مارس/2021 - 02:43 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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شهد ملف أزمة سد النهضة، خلال الساعات الماضية، عدة رسائل هامة، من السودان وأبرزها رفض إثيوبيا الوساطة الدولية، واعتبار السودان السد، بمثابة إعلان حرب جديدة.

وترصد " الفجر" في السطور التالية آخر مستجدات سد النهضة:

إثيوبيا لا تريد الوساطة الدولية:

قال الكاتب الصحفي السوداني، محمد شمس الدين، إن مصر والسودان متفقتان على ضرورة وجود وساطة رباعية دولية لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي، متابعا "إثيوبيا لا تريد الوساطة الدولية لكي تستمر فى سياساتها الاستفزازية".

وأضاف أن سد النهضة يراه الكثير من الخبراء نوعًا من الأسلحة وبمثابة القنبلة وقد يتم فتح بوابات السد وتحدث الكارثة، كما حدث العام الماضي وتسبب في تشريد عشرات الآلاف من السودانيين، وغرقت السودان بسبب هذا السد.

إعلان حرب:
وأشار الكاتب الصحفي السوداني، محمد شمس الدين، إلى أن سد إثيوبيا بمثابة كارثة، وتهديد حقيقي للسودان سواء لقطاع الزراعة والاقتصاد السوداني.

وتابع: الحديث عن الملء الثاني للسد الإثيوبي دون اتفاق بمثابة إعلان حرب، موضحا أن إدارة آبي أحمد تسعي لاستغلال السد سياسيا في الداخل، لاسيما أن هناك تخبطًا في الداخل الإثيوبي، كما أن رئيس وزراء إثيوبيا أصبح مرفوضًا من شعبه.

تأثير سد النهضة علي الكهرباء:

وكشف وزير الطاقة والنفط السوداني المهندس جادين علي عبيد حسن، تأثير سد النهضة الإثيوبي على توليد الكهرباء في السودان.

وأوضح الوزير السوداني إن “هذا الأمر أدى إلى ضغط زائد على التوليد المائي.. ما أثر على ضبط الكهرباء"، مؤكدا أن "السودان قرر اتخاذ إجراءات وقائية للتعامل مع السيناريو السيئ الخاص بتداعيات ملء سد النهضة".

وأشار جادين إلى أسباب أخرى أثرت على توليد الكهرباء، في مقدمتها تأخر التشكيل الوزاري وجائحة كورونا في جلب قطع الغيار من الخارج وانعدام السيولة وتابع بقوله سنلتمس نتائجها الأسبوع المقبل.

مطالب السودان أحادية الجانب:

دعا السودان، الاتحاد الأفريقي إلى حث إثيوبيا على وقف أي إجراءات أحادية الجانب متعلقة بملء سد النهضة.

وجه رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إلى رئيس جزر القمر غزالي عثماني، الذي تمثل بلاده دول شرق أفريقيا في مجلس الاتحاد الأفريقي، الراعي لمفاوضات سد النهضة، وفق وكالة السودان للأنباء.


اتصالات مكثفة للاتحاد الافريقي:

وذكرت الوكالة أن وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، نقلت الرسالة إلى عثماني، في عاصمة جزر القمر، موروني.


وأكدت الرسالة: "ضرورة أن يلعب الاتحاد الأفريقي دورًا في حث إثيوبيا على وقف أي إجراءات أحادية في ملء بحيرة السـد".


بدوره، قال عثماني إن بلاده "ستجري اتصالات واسعة في الاتحاد لإعمال الحكمة الأفريقية في الوصول إلى اتفاق حول سد النهضة".


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