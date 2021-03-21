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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأحد 21-3- 2021
الأحد 21/مارس/2021 - 02:56 م
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأحد 21-3-2021
سعر الدولار اليوم الأحد 21-3-2021 مقابل الجنيه المصري
استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه في تعاملات اليوم الأحد 21 -3-2021 بجميع البنوك، خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم، وذلك في ظل استقرار العملة الأمريكية مقتبل الجنيه خلال الفترة الماضية.. التفاصيل من هنا
اسعار الذهب اليوم الأحد 21-3-2021 في مصر
استقرت اسعار الذهب في الاسواق المحلية اليوم الأحد 21-3-2021، وسط تذبذبات سعرية يتعرض لها المعدن الأصفر بين الارتفاعات والهبوط.. التفاصيل من هنا
أسعار العملات اليوم الأحد 21-3-2021 أمام الجنيه المصرى
استقرت أسعار العملات اليوم الأحد 21-3-2021، أمام الجنيه المصرى، واستقر سعر اليورو عند سعر 18.65 جنيه للشراء، 18.80 جنيه للبيع.. التفاصيل من هنا
"التعبئة والإحصاء": ارتفاع واردات مصر من أطعمة الحيوانات إلى 8 ملايين دولار
ارتفعت واردات مصر، من أطعمة الحيوانات في الفترة الأخيرة، حيث رصدت بيانات حكومية، ارتفاع واردات محضرات تغذية الحيوانات في شهر ديسمبر الماضي إلى 8 ملايين و793 ألف دولار، بينما كانت نحو 7 ملايين و741 ألف دولار في شهر ديسمبر عام 2019، بزيادة بلغت مليون و52 ألف دولار.. التفاصيل من هنا
"جهاز بدر": تركيب إضاءة ديكورية لأعمدة الإنارة في الشوارع الرئيسية
قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم البدء في تنفيذ خطة إدارة الكهرباء بجهاز المدينة لتركيب إضاءة ديكورية أرضية موحدة لأعمدة الإنارة في الشوارع الرئيسية لأحياء المدينة، لتعطى لمسة جمالية تجعل من "مدينة بدر"، نموذجا يحتذى به في كل المدن الجديدة نظراً لقربها من العاصمة الإدارية الجديدة.. التفاصيل من هنا
رئيس جهاز 6 أكتوبر يتفقد المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة
تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة لمتابعة سير العمل .. التفاصيل من هنا
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.. التفاصيل من هنا
"المركزي الإماراتي" يبيع 1.7 مليار درهم من رصيد الذهب
كشف مصرف الإمارات المركزي عن بيع ما قيمته 1.7 مليار درهم من رصيده من السبائك الذهبية خلال شهر يناير 2021.. التفاصيل من هنا
انخفاض سعر برمیل النفط الكویتي 2.90 دولار
انخفض سعر برمیل النفط الكویتي 2.90 دولار لیبلغ 63 دولار من 65.90 دولار یوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكویتیة.. التفاصيل من هنا
"الإسكان": تنفيذ مشروعات مياه شرب بتكلفة 1.932 مليار جنيه
أكد عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم طرح تنفيذ مشروعات مياه شرب بـ192 قرية بـ5 مراكز بمحافظة المنيا بتكلفة 1.932 مليار جنيه ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس" حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.. التفاصيل من هنا
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