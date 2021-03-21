نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأحد 21-3- 2021

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأحد 21-3-2021





سعر الدولار اليوم الأحد 21-3-2021 مقابل الجنيه المصري





استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه في تعاملات اليوم الأحد 21 -3-2021 بجميع البنوك، خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم، وذلك في ظل استقرار العملة الأمريكية مقتبل الجنيه خلال الفترة الماضية.. التفاصيل من هنا





اسعار الذهب اليوم الأحد 21-3-2021 في مصر

استقرت اسعار الذهب في الاسواق المحلية اليوم الأحد 21-3-2021، وسط تذبذبات سعرية يتعرض لها المعدن الأصفر بين الارتفاعات والهبوط.. التفاصيل من هنا





أسعار العملات اليوم الأحد 21-3-2021 أمام الجنيه المصرى

استقرت أسعار العملات اليوم الأحد 21-3-2021، أمام الجنيه المصرى، واستقر سعر اليورو عند سعر 18.65 جنيه للشراء، 18.80 جنيه للبيع.. التفاصيل من هنا

"التعبئة والإحصاء": ارتفاع واردات مصر من أطعمة الحيوانات إلى 8 ملايين دولار

ارتفعت واردات مصر، من أطعمة الحيوانات في الفترة الأخيرة، حيث رصدت بيانات حكومية، ارتفاع واردات محضرات تغذية الحيوانات في شهر ديسمبر الماضي إلى 8 ملايين و793 ألف دولار، بينما كانت نحو 7 ملايين و741 ألف دولار في شهر ديسمبر عام 2019، بزيادة بلغت مليون و52 ألف دولار.. التفاصيل من هنا





"جهاز بدر": تركيب إضاءة ديكورية لأعمدة الإنارة في الشوارع الرئيسية

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم البدء في تنفيذ خطة إدارة الكهرباء بجهاز المدينة لتركيب إضاءة ديكورية أرضية موحدة لأعمدة الإنارة في الشوارع الرئيسية لأحياء المدينة، لتعطى لمسة جمالية تجعل من "مدينة بدر"، نموذجا يحتذى به في كل المدن الجديدة نظراً لقربها من العاصمة الإدارية الجديدة.. التفاصيل من هنا





رئيس جهاز 6 أكتوبر يتفقد المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة

تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة لمتابعة سير العمل .. التفاصيل من هنا





البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.. التفاصيل من هنا









"المركزي الإماراتي" يبيع 1.7 مليار درهم من رصيد الذهب

كشف مصرف الإمارات المركزي عن بيع ما قيمته 1.7 مليار درهم من رصيده من السبائك الذهبية خلال شهر يناير 2021.. التفاصيل من هنا









انخفاض سعر برمیل النفط الكویتي 2.90 دولار

انخفض سعر برمیل النفط الكویتي 2.90 دولار لیبلغ 63 دولار من 65.90 دولار یوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكویتیة.. التفاصيل من هنا



