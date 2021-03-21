رئيس دينية الشيوخ: ختان الإناث جريمة مكتملة وانتهاك لحفظ النفس والعرض ولابد منع مرتكبها من ممارسة مهنة الطب

قال الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أن من مقاصد الشريعة حفظ الضروريات الخمس، وهي حفظ النفس والعقل والدين والمال والعرض أو النسل، ويمكن أن نقول أيضا كرامة الإنسان.



وقال يوسف عامر :" أبدي موافقتي القوية علي تعديل بعض أحكام قانون العقوبات المتعلق بختان الإناث.



وأضاف أن ختان الإناث جريمة مكتملة، وفي الوقت ذاته تعد انتهاك لحفظ النفس والعرض وكرامة الإنسان..



واقترح سوف عامر إضافة لما ورد من عقوبات في تقرير اللجنة المشتركة، إنه إذا كان من أجري الختان طبيبا أو مزالًا لمهنة التمريض بالسجن، أن يمنع تماما من مزاولة المهنة ويحيل إلي وظيفة إدارية إذا كان يعمل بالحكومة وإذا لم يكن يعمل في الحكومة يمنع من مزاولة المهنة لخطورة العادة السيئة.



وأشار إلي أن من يقوم بتلك الجريمة مع فتاة أو طفلة برئية لا حول لها ولا قوة فأنه يخالف ما أقسم عليه من حفظ النفس.