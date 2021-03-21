وزير خارجية الصومال يصل القاهرة على رأس وفد لبحث أوجه التعاون

وصل مطار القاهرة الدولي ظهر اليوم الأحد، محمد عبد الرازق محمود وزير الخارجية الصومالي ، قادما على رأس وفد في زيارة للبلاد تستغرق عدة أيام، يبحث خلالها دعم علاقات التعاون وآخر التطورات الأفريقية خاصة في القرن الأفريقي .





وقال المطار إن وصل وزير الخارجية الصومالي ، والوفد المرافق له وتم انهاء إجراءات وصولهم من استراحة كبار الزوار بالمطار، وكان في استقبالهم مسئولين بوزارة الخارجية.



