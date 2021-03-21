دعاء وتحذير.. ماذا قال "السيسي" عن الموجة الثالثة من كورونا؟



في ظل تفشي الموجة الثالثة من جائحة كورونا في الدول الأوروبية، وقرب حلول شهر رمضان، حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من التجمعات خاصةً ونحن على أعتاب المرحلة.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن تحذيرات الرئيس السيسى للمواطنين في الموجة الثالثة من كورونا.



وفقنا في موجتي كورونا

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن توفيق مصر خلال الموجة الأولى والثانية من جائحة كورونا: "الموجة الأولى والتانية عدوا بخير، وإحنا على أعتاب الموجة التالتة، ونتمنى من الله إنها تعدي بخير، وعاوز أقولكم انتم شايفين الدنيا عاملة ازاي بره، وكل القنوات بتتكلم".



أعتاب الموجة الثالثة من كورونا

تحدث السيسى، عن الموجة الثالثة من كورونا، مضيفا: "احنا على أعتاب الموجة الثالثة، ونتمنى من الله أن تعدى على خير، وشافين الدنيا ماشية إزاى برة".



وأضاف الرئيس السيسى، "اللقاحات والتطعيم ماشين فيها، ويبقى بجهدنا وحرصنا والإجراءات الاحترازية، احنا أقل الدول اللى ربنا سبحانه وتعالى لطف بينا ونتمنى من الله أن يلطف بنا".



تحذير من تجمعات رمضان

وحذر الرئيس، من تجمعات رمضان، قائلًا؛ "الموضوع طول بس احنا مالناش خيار، ده وباء عالمي.. وإحنا أقل الدول تأثرًا، ونتمنى من الله أن يلطف بينا، خلونا نتمسك بحرصنا والحذر في الإجراءات، وخصوصا إنه رمضان جاي والناس عاوزة عزومات وكده".



دعاء السيسي قبل موجة كورونا

وردد السيسي، دعاءً إلى الله عز وجل، قائلًا؛ "بقول الدعاء ده كل ما موجة كورونا تبتدي تقرب، وأقول يا رب، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما".

