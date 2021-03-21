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شادي خفاجة ضابط مباحث في "بين السما والأرض" (خاص)

الأحد 21/مارس/2021 - 02:51 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يُشارك الفنان شادي خفاجة في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "بين السما والأرض"، وهو مأخوذ عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل.

أوضح شادي خفاجة في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه يُجسد خلال الأحداث دور دور ضابط مباحث، يقوم بالتحقيق في المشكلة التي تقع خلال الأحداث، مُشيرًا إلى أنه تم ترشيحه للمسلسل من خلال المخرج ماندو العدل.

وأعرب شادي خفاجة عن سعادته الكبيرة بالعمل مع المخرج ماندو العدل، حيث أنه تجمعه علاقة صداقة قوية به، مُضيفًا :" حاجة تشرفني جدًا إن اتعامل مع مخرج كبير زي ماندو العدل، وبعدين أنا أعرف ماندو من زمان جدًا، وهو حبيبي".

وقال شادي خفاجة أنه يتمنى النجاح الكبير للمسلسل، مُضيفًا:"كل حاجة بمشيئة ربنا، احنا بنسعى، وفي ناس تقيلة، وقصة اعتقد إنها هتبقى لطيفة، فإن شاء الله المسلسل يحقق نجاح كبير".

وتوجه شادي خفاجة بالشكر لكل من دعمه فور إعلانه عن عدم ترشيحه من قبل شركات الإنتاج والمخرجين طوال السنوات الماضية، مُضيفًا :"حب الناس اللي شفته ده بالدنيا كلها، حتى بعد ما أعلنت عن مشاركتي في بين السما والأرض لقيت ناس كتير فرحانة ومبسوطة ليا واحنا لا بينا سابق معرفة، الناس دي حبتني من أعمالي ودايما بتدعيلي، وهو ده سند ربنا وأحلى حاجة ربنا ادهالنا".

مسلسل "بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة، درة، يسرا اللوزي، سوسن بدر، أحمد بدير، نجلاء بدر، محمد ثروت، محمود الليثي، نورهان، ندى موسى، وكوكبة مميزة من النجوم.

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