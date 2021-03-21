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رئيس الشيوخ: إدراج طلب "منع التصفيق" خلال الجلسات بمدونة السلوك البرلماني

الأحد 21/مارس/2021 - 02:52 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.

وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أنه سيتم إدراج طلب النائب فرج الدري، بمنع التصفيق أثناء الجلسات ضمن مدونة السلوك البرلماني التي سيقرها المجلس قريبًا.

جاء ذلك ردًا على طلب المستشار فرج الدري، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيه النواب بإرساء القاعدة بعدم التصفيق أثناء الجلسة.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أنه سيتم عرض مدونة السلوك على الأعضاء قريبًا، قائلًا: سيكون ذلك المطلب المهم محل اعتبار وتقدير في مدونة السلوك الذي سيعرض علي النواب فى وقت لاحق.


ومن المُقرر، أن تناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة، أيضًا، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الزراعة والري والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأنه الأحكام الخاصة بالقطن.

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