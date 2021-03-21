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نابولي يعرض كوليبالي للبيع

الأحد 21/مارس/2021 - 02:49 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي نابولي يخطط لعرض نجمه للبيع، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد السنغالي خاليدو كوليبالي مع نابولي في صيف 2023، وأكدت العديد من التقارير أن اللاعب قريب من الانتقال إلى البريميرليج.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن نابولي مستعد لعرض كوليبالي للبيع في الصيف، بسبب خطط النادي لخفض الرواتب في الفريق.

وتابعت الصحيفة، أن سعر خاليدو كوليبالي سينخفض في الصيف المقبل، مما يسهل رحيله عن صفوف نابولي.

وأشارت الصحيفة، أن العديد من الأندية تهتم بالتعاقد مع كوليبالي، أبرزهم ليفربول ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وبرشلونة ومانشستر سيتي وآرسنال.

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