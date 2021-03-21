برلمانية: دعم السيسي الدائم للمرأة دليل على العصر الذهبي التي تعيشه (فيديو)

قالت هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن احتفالية عيد الأم تؤكد اهتمام ودعم القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدائم للمرأة والذي انعكس في زيادة نسبة تمثيل المرأة بمجلس النواب والشيوخ، ونسبة تمثيل المرأة بالحكومة وتمثيل المرأة بجميع المناصب، دليل على العصر الذهبي التي تعيشه السيدة المصرية.





وأضافت هدى عمار، خلال مداخلة هاتفية مع قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أننا شهدنا دعم معنوي للمرأة بكافة طوائفها، مشددة على أن اهتمام القيادة بالجوانب التنفيسية والمعنوية للمرأة فخر لنا جميعًا، مشيرة إلى أن توجيهات الرئيس للبرلمان بإقرار مشروع قانون واضح وصريح لمنع الزواج المبكر للقاصرات، والاهتمام بقانون الأحوال الشخصية والاهتمام بجميع الأطراف يعكس انسانية القيادة السياسية.



