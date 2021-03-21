وزيرة المالية الهندية: نبحث عن مصادر بديلة للنفط الخام

قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيترامان إن الهند ستبحث عن مصادر بديلة للنفط الخام لضمان استمرار إمدادات الوقود، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.





وذكرت اليوم السبت إن سلاسل التوريد الجديدة لن يكون لها على الأرجح تأثير على أسعار النفط الخام. وأشارت إلى أنه سيتعين على الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات مناقشة التأثير التضخمي لارتفاع سعر النفط الخام وتأثيره على المستهلكين والاقتصاد، بحسب "الألمانية".









وأضافت وزيرة المالية أن لجنة حكومية تراقب التضخم المرتبط بالغذاء للتأكد من معالجة تشوهات العرض بسبب التغيرات الموسمية أو تغيير أنماط المحاصيل.





وأوضحت سيترامان إن الزيادة في عدد الإصابات بكوفيد- 19 مقلقة لكل من الحكومة والقطاع الخاص.









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