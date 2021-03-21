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تحذير عاجل من وزارة الخارجية للمواطنين المتجهين إلى أمريكا

الأحد 21/مارس/2021 - 03:03 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أصدرت وزارة الخارجية منذ قليل، بيانا، تناشد فيه المواطنين الراغبين في دخول الولايات المتحدة الأمريكية عدم اللجوء إلى طرق الهجرة غير المشروعة عبر دولة المكسيك أو دول أمريكا الوسطى، وذلك نظرًا للمخاطر التي قد يتعرضون لها نتيجة ذلك، وما قد يؤدي إليه ذلك من ملاحقة السلطات الأمنية للمواطنين المصريين وإلقاء القبض عليهم.

وذلك في إطار حرص وزارة الخارجية على تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين المصريين المتواجدين بالخارج، ومن بين ذلك توفير المعلومات والإرشادات الخاصة بالسفر إلى دول العالم المختلفة.

وأصدرت وزارة الخارجية، أمس، بيانا، ادانت فيه بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي، مصفاة لتكرير البترول في الرياض بعدد من الطائراتٍ المُسيّرةٍ، وذلك في اعتداء إرهابي جديد استهدف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكّدت مصر على عميق شجبها ورفضها الكامل لاستمرار هذه الاعتداءات التخريبية الجبانة، التي تُمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المملكة وشعبها الشقيق وكذا لأمن واستقرار إمدادات الطاقة.

وجدّدت مصر وقوفها بجانب الشقيقة السعودية فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة.

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