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رئيس "الشيوخ" يحيل 18 مشروع قانون للجان النوعية بالمجلس لمناقشتها

الأحد 21/مارس/2021 - 03:04 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.

وأحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، المنعقدة الأن، عددًا من التشريعات المحالة من مجلس النواب، إلى اللجان النوعية لبدء مناقشتها، وجاءت التشريعات المحالة على النحو التالي:

1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن المحميات الطبيعية.

2- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها.

4- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية.

5- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن العمل.

6- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقابة المهندسين.

7- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقابة الفلاحين.

8- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973، في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

9- مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

10- مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

11- مشروع قانون التأمين الموحد.

12- مشروع قانون المالية العامة الموحد.

13- مشروع قانون بشأن الوقف الخيري.

14- مشروع قانون بشأن السلك الدبلوماسي.

15- مشروع قانون بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

16- مشروع قانون بشأن المجلس القومي للمرأة.

17- مشروع قانون بشأن إنشاء المجلس القومي للسكان والتنمية.

18- مشروع قانون تحسين أوضاع هيئات التمريض والعاملين بالقطاع الصحي.

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