للجلسة الخامسة علي التوالي .. البورصة تخسر 8.3 مليار جنيه في ختام التعاملات

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي للمؤشرات / مع إستمرار التراجع و شح السيولة مع غياب تام المحفزات و انفصال السوق المصرى عن الاقتصاد القومى و الاسواق الخارجية أو أى إيجابيات يمكن أن تنعكس على أداء السوق .





وخسر رأس المال السوقي 8.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 658.493 مليار جنيه.

مؤشرات البورصة المصرية





وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.06%، ليغلق عند مستوى 10802 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 2075 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 13092 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 4116 نقطة.