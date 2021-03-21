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للجلسة الخامسة علي التوالي .. البورصة تخسر 8.3 مليار جنيه في ختام التعاملات

الأحد 21/مارس/2021 - 03:01 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي تراجع جماعي للمؤشرات / مع إستمرار  التراجع و شح السيولة مع غياب تام المحفزات و انفصال السوق المصرى عن الاقتصاد القومى و الاسواق الخارجية أو أى إيجابيات يمكن أن تنعكس على أداء السوق .

 وخسر رأس المال السوقي 8.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 658.493 مليار جنيه.
 
مؤشرات البورصة المصرية 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.06%، ليغلق عند مستوى 10802 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 2075 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 13092 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 4116 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 2026 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 2979 نقطة.

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