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إيران تسجل 73 وفاة و7260 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 21/مارس/2021 - 03:05 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في إيران، اليوم الأحد، 73 حالة وفاة و7260 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وقالت وزارة الصحة الإيرانية، إن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و801 ألف حالة.

 

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، إلى أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع ليصل إلى 61797 .

 

وأوضحت المتحدثة الإيرانية، أن 3858 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و543 ألف حالة، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

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