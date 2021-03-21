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الصين تجري تغييرات على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

الأحد 21/مارس/2021 - 03:28 م
بوابة الفجر
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أجرت الصين تغييرات على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي للبلاد ، حسبما أفاد بيان حكومي صدر اليوم السبت.

ووافق مجلس الدولة الصيني على عضوية ساي فانج، ووانج ييمينج في لجنة السياسة النقدية لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، بينما سيغادر ليو وى وما جون اللجنة، وسيستمر ليو شيجينج في العمل كعضو، وفقا للبيان الذين نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.


وذكرت صحيفة "تشاينا سيكيوريتيز جورنال" في فبراير إن بنك الشعب الصيني سيحافظ على موقف السياسة النقدية "المحايد" ، وهو "ليس متشددا أو فضفاضا" على المدى القريب.

وقالت إن التحول إلى سياسة نقدية أكثر تشددا سيعتمد على تغيير الأساسيات الاقتصادية.

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