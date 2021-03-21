خاص - الأهلي يفاوض نجم الترجي

كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي أن إدارة الكرة بالقلعة الحمراء كلفت أحد وكلاء اللاعبين بالحديث مع اللاعب الليبي حمدو الهوني، صانع ألعاب فريق الترجي التونسي، من أجل معرفة رأيه في الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي في بداية الموسم الكروي الجديد بعدما رحب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، بضم اللاعب.





من جانبه، رحب حمدو الهوني بالإنتقال إلى صفوف النادي الأهلي وطالب وكيل اللاعب بضرورة تواصل النادي الأهلي مع مسئولي نادي الترجي التونسي من أجل إنهاء الصفقة والحصول على الاستغناء الخاص باللاعب خاصة أن عقد الهوني يتبقى له موسمين مع النادي التونسي.





كما تابع المصدر أن أحد مسئولي نادي بيراميدز تواصل مع اللاعب خلال تواجده مع بعثة فريقه في القاهرة لخوض مباراة نادي الزمالك الأخيرة إلا أن اللاعب رفض الانتقال إلى النادي السماوي بينما رحب بالانتقال إلى الأهلي.





وحصل وسيط النادي الأهلي على وعد من حمدو الهوني بالحديث مع إدارة نادي الترجي ومعين الشعباني، المدير الفني للنادي التونسي من أجل الإنتقال إلى الأهلي على أن يبدأ مسؤولو القلعة الحمراء ببدأ التفاوض مع النادي التونسي مبكرًا من أجل حسم الصفقة بعد ترحيب اللاعب.



