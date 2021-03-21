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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الأحد

الأحد 21/مارس/2021 - 03:10 م
بوابة الفجر
احمد عصام
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الأحد ٢١ مارس.

ويحتل فريق مانشستر سيتي حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ٧١ نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:
1- مانشستر سيتي 71 نقطة
2- مانشستر يونايتد 57 نقطة
3 – ليستر سيتي 56 نقطة
4- تشيلسي 51 نقطة
5- وست هام 48 نقطة
6- ليفربول 46 نقطة
7 – إيفرتون 46 نقطة
8 – توتنهام 45 نقطة
9 – أستون فيلا 41 نقطة
10- أرسنال 41 نقطة
11- كريستال بالاس 37 نقطة
12- ليدز يونايتد 36 نقطة
13- وولفرهامبتون 35 نقطة
14- ساوثهامبتون 33 نقطة
15 – بيرنلي 33 نقطة
16-برايتون أند هوف ألبيون 29 نقطة
17 – نيوكاسل يونايتد 28 نقطة
18 – فولهام 26 نقطة
19 – وست بروميتش 18 نقطة
20- شيفيلد يونايتد 14 نقطة

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