عضو بـ"القومي للمرأة": "السيسي واحد مننا وعارف مشاكلنا" (فيديو)

أعربت الدكتورة أحلام حنفي، عضو المجلس القومي للمرأة، عن بالغ سعادتها؛ لكونها كانت من بين من تم تكريمهم باحتفالية عيد الأم.





وأضافت "أحلام حنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يدعم ويساند المرأة، ووجه العديد من الرسائل خلال كلمته، حيث اهتم بقضية الغارمات، وأكد أن العادات سبب وجود هذه المشكلة، والتي تجعل السيدات تتعرض للاستغلال من قبل بعض التجار.



