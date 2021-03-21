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عضو بـ"القومي للمرأة": "السيسي واحد مننا وعارف مشاكلنا" (فيديو)
الأحد 21/مارس/2021 - 03:12 م
رقية جمال
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أعربت الدكتورة أحلام حنفي، عضو المجلس القومي للمرأة، عن بالغ سعادتها؛ لكونها كانت من بين من تم تكريمهم باحتفالية عيد الأم.
وأضافت "أحلام حنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يدعم ويساند المرأة، ووجه العديد من الرسائل خلال كلمته، حيث اهتم بقضية الغارمات، وأكد أن العادات سبب وجود هذه المشكلة، والتي تجعل السيدات تتعرض للاستغلال من قبل بعض التجار.
وتابعت عضو المجلس القومي للمرأة، أن الرئيس وجه البرلمان بإصدار قانون لمنع زواج القاصرات فورًا، كما وجه وزارة النقل باحترام المرأة بوسائل النقل العام، مشددًا على أن الرئيس السيسي مهتم وداعم للمرأة بشكل مستمر ودائم، معقبة: "الرئيس غير غائب عن مشاكل البلد ومشاكل المرأة وهو واحد مننا وفاهم وعارف".
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