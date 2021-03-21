موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

يلتقي فريق مانشستر يونايتد، مع نظيره ليستر سيتي، اليوم الأحد 21 مارس، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب كينج باور، ضمن منافسات دور الربع نهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.





وستقام المباراة بين مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





يذكر أن مانشستر يونايتد قد فاز في اخر مواجهاته قبل تلك المباراة أمام ميلان، بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سان سيرو، في إطار منافسات دور الثمن نهائى من الدوري الأوروبي.



