تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد ليستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

يحل فريق مانشستر يونايتد، ضيفا ثقيلا على نظيره ليستر سيتي، اليوم الأحد 21 مارس، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب كينج باور، ضمن منافسات دور الربع نهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.





واستقر المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته امام ليستر سيتي، وجاء كالتالي :-





هندرسون - وان بيساكا - ليندلوف - ماجوير - لوك شو - ماكتومناي - فريد - بول بوجبا - برونو فيرناندز - جرينوود - مارسيال.





وستقام المباراة بين مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.



