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طريقة تحضير تشيز كيك التوفي والموز والشوكولاتة

الأحد 21/مارس/2021 - 03:25 م
تشيز كيك التوفي والموز والشوكولاتة
تشيز كيك التوفي والموز والشوكولاتة
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طريقة تحضير تشيز كيك التوفي والموز والشوكولاتة

المقادير:- 

- 3 كوب بسكوت مطحون.

- 100 جرام زبدة.

- 1 علبة حليب مكثف محلى مغلي.

- نصف كوب بندق محمص مجروش.

- 3 حبات موز.

- 400 جرام جبنة كريمي.

- 2 كوب كريمة سائلة.

- 2 مغلف كريمة مخفوقة.

- 250 جرام شوكولاتة مذابة.

- 1 ملعقة كبيرة كاكاو.

- 1 علبة قشطة.

- كريمة مخفوقة  للوجه.

للوجه:

- موز مقطع لشرائح مغطاة بالكراميل.

- بندق مجروش.

طريقة التحضير (للتشيز كيك):-

- يضاف 2 ظرف من كريمة مخفوقة، ثم يضاف الكاكاو والقشطة ثم الشوكولاتة وتخفق جيدا.

- تخلط الزبدة مع البسكويت ويفرد الخليط في قاع الصينية.

- يفرد حليب مكثف محلى على خليط البسكويتو، ويرش البندق وحلقات موز.

- يفرد خليط التشيز كيك.

- ثم تدخل الثلاجة حتى تتماسك.

- وتقدم بالهنا، مزينة بالكريم شانتي والموز المكرمل.

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