طريقة تحضير تشيز كيك التوفي والموز والشوكولاتة





المقادير:-





- 3 كوب بسكوت مطحون.





- 100 جرام زبدة.





- 1 علبة حليب مكثف محلى مغلي.





- نصف كوب بندق محمص مجروش.





- 3 حبات موز.





- 400 جرام جبنة كريمي.





- 2 كوب كريمة سائلة.





- 2 مغلف كريمة مخفوقة.





- 250 جرام شوكولاتة مذابة.





- 1 ملعقة كبيرة كاكاو.





- 1 علبة قشطة.





- كريمة مخفوقة للوجه.





للوجه:





- موز مقطع لشرائح مغطاة بالكراميل.





- بندق مجروش.





طريقة التحضير ( للتشيز كيك):-





- يضاف 2 ظرف من كريمة مخفوقة، ثم يضاف الكاكاو والقشطة ثم الشوكولاتة وتخفق جيدا.





- تخلط الزبدة مع البسكويت ويفرد الخليط في قاع الصينية.





- يفرد حليب مكثف محلى على خليط البسكويتو، ويرش البندق وحلقات موز.





- يفرد خليط التشيز كيك.





- ثم تدخل الثلاجة حتى تتماسك.





- وتقدم بالهنا، مزينة بالكريم شانتي والموز المكرمل.



