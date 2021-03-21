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طريقة تحضير تشيز كيك التوفي والموز والشوكولاتة
الأحد 21/مارس/2021 - 03:25 م
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طريقة تحضير تشيز كيك التوفي والموز والشوكولاتة
المقادير:-
- 3 كوب بسكوت مطحون.
- 100 جرام زبدة.
- 1 علبة حليب مكثف محلى مغلي.
- نصف كوب بندق محمص مجروش.
- 3 حبات موز.
- 400 جرام جبنة كريمي.
- 2 كوب كريمة سائلة.
- 2 مغلف كريمة مخفوقة.
- 250 جرام شوكولاتة مذابة.
- 1 ملعقة كبيرة كاكاو.
- 1 علبة قشطة.
- كريمة مخفوقة للوجه.
للوجه:
- موز مقطع لشرائح مغطاة بالكراميل.
- بندق مجروش.
طريقة التحضير (للتشيز كيك):-
- يضاف 2 ظرف من كريمة مخفوقة، ثم يضاف الكاكاو والقشطة ثم الشوكولاتة وتخفق جيدا.
- تخلط الزبدة مع البسكويت ويفرد الخليط في قاع الصينية.
- يفرد حليب مكثف محلى على خليط البسكويتو، ويرش البندق وحلقات موز.
- يفرد خليط التشيز كيك.
- ثم تدخل الثلاجة حتى تتماسك.
- وتقدم بالهنا، مزينة بالكريم شانتي والموز المكرمل.
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