المركزي الإماراتي: الاقتصاد انكمش 5.8 % العام الماضي

قال البنك المركزي الإماراتي في تقرير اليوم إن الاقتصاد انكمش 5.8 بالمئة العام الماضي، لكنه يتوقع أن ينمو 2.5 بالمئة في العام الجاري.





أثرت أزمة فيروس كورونا على البلد الخليجي بشدة العام الماضي، وذلك بسبب الصدمة المزدوجة الناجمة عن هبوط أسعار النفط والضرر الذي لحق بقطاعات اقتصادية هامة غير نفطية مثل السياحة.





وتشير تقديرات البنك إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي هبط 5.7 بالمئة في العام الماضي بحسب رويترز.