بعد القرارات التركية الأخيرة.. الإخوان الإرهابية تبحث عن مأوى بديل

تبحث قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي الهاربة إلى تركيا،عن بلد جديد، بعد تبدل موقف الرئيس رجب طيب أردوغان من التنظيم، حسبما أفاد المحلل السياسي السعودي سامي المرشد.

وقال المحلل السياسي، في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر: "كل من غادر وطنه وخانه ولجأ لتركيا من الإخوان وغيرهم يبحث الآن عن بلد جديد يسمح له بممارسة خيانته على أراضيها!!؟".

وأضاف شامي المرشد: "لا بديل عن الوطن والكرامة"، مختتما تغريدته بهاشتاج: "تركيا تبيع الإخوان".