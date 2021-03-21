Advertisements

المستندات المطلوبة وطريقة التقديم.. كيف يمكن تحويل السيارات للعمل بالغاز؟

الأحد 21/مارس/2021 - 03:35 م
بوابة الفجر
محمد عوده
Advertisements
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل السيارات من العمل بالبنزين إلى العمل بالغاز الطبيعي.

وأطلقت مصر مبادرة لتحويل تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وهي مبادرة قومية طموحة، تتكامل مع استراتيجية الدولة، لرفع مستوى معيشة المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، فضلا عن دعم الصناعة الوطنية في مجال السيارات، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية واكتشافات الغاز التي تمت مؤخرا.

وتدعم المبادرة الرئاسية لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي توجهات الدولة وخططها لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، بما يحقق عوائد اقتصادية ومادية، إلى جانب الفوائد البيئية المتمثلة في تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدي.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" المستندات المطلوبة وطريقة التقديم لتحويل السيارات من العمل بالبنزين إلى العمل بالغاز الطبيعي:

المستندات المطلوبة:

لتحويل السيارة من العمل بالبنزين إلى العمل بالغاز الطبيعي، والاستفادة من مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز، يلزم إحضار مستندات عدة، تتمثل في: صورة من رخصة السيارة، وصورة من بطاقة مالك السيارة، وصورة من بطاقة الضامن، وإيصال كهرباء أو غاز أو مياه حديث.

طرق التقديم

يتوجه الراغب فى تحويل سيارته للعمل بالغاز بدلا من البنزين إلى مراكز التحويل التابعة لشركتي "كارجاس" أو "غازتك" في محطات الوقود المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، وهناك يتقدم العميل بطلب تحويل السيارة من بنزين إلى غاز طبيعي، حيث يتم فحصها من جانب فني لتحديد التكلفة، ويتم تقسيط التكلفة الإجمالية على أقساط شهرية بدون مقدم أو فوائد.

تكلفة تحويل السيارة

تتراوح تكلفة تحويل السيارة من بنزين إلى غاز، من خلال شركتي "كارجاس" أو "غازتك" بين 5000 و7500 جنيه، حيث يتم إضافة الأجزاء الخاصة بالغاز دون أي تعديل في دورة الوقود الأساسية للسيارة، وهي دائرة البنزين، بما يتيح للعميل تشغيل السيارة بنظام الوقود الثنائي غاز طبيعي وبنزين.

وكانت مصر قد أطلقت مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي في يناير 2021، بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن ووسائل نقل الأفراد، وتعميق صناعة السيارات والصناعات المغذية، إلى جانب تشجيع استخدام الغاز الطبيعي الذي يوفر حوالي 50% من تكلفة الوقود التقليدي، فضلا عن توفير دخل أفضل لسائقي السيارات الأجرة والميكروباص.

وتهدف المبادرة أيضا إلى تقديم مظهر حضاري للمرور، وتقليل معدل التلوث، والحفاظ على البيئة، وخفض تكلفة استيراد المنتجات البترولية "السولار، والبنزين"، كما تتيح المبادرة لأصحاب المركبات المتقادمة التي مر عليها 20 عاما إحلالها بأخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج، سواء كانت سيارات ملاكي أو أجرة وميكروباص.

وتتيح المبادرة أيضا للمواطنين حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، وفرصة امتلاك سيارات جديدة بدلا من سياراتهم المتقادمة التى تكلفهم كثيرا فى التشغيل والصيانة.

وتشارك في تنفيذ المبادرة 3 وزارات هي: وزارة المالية، ووزارة الداخلية: ووزارة التجارة والصناعة، كما يشارك في الإجراءات التنفيذية للمبادرة 31 بنكا، وشركتا تأمين، و9 شركات لتصنيع السيارات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مبادرة إحلال السيارات تحويل السيارات للعمل بالغاز المنتجات البتروليه الغاز الطبيعي

أخبار تهمك

السيسي يطمئن المصريين بشأن قانون الأحوال الشخصية.. ويوجه رسالة للمنفصلين

منذ حوالي 3 ساعات

خاص - الأهلي يفاوض نجم الترجي

منذ ساعة و 10 دقيقة

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يصر على ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعة الا ربع

رئيس "دينية الشيوخ" يطالب بمنع أي طبيب يجري عملية ختان أنثى من مزاولة المهنة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني يستقر على عودة الثنائي المعار

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. برشلونة يوقع عقد مبدئي مع نجم ليفربول

منذ ساعة الا ربع

كارتيرون يتمسك بتدعيم هذا المركز في الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد

منذ أقل من ساعتين

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

منذ حوالي 8 ساعات

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ حوالي 23 ساعة

كارتيرون يطلب أول صفقة في الزمالك

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ يوم

موضوعات متعلقة

للتوفير بالبنزين.. أماكن تحويل السيارت إلى الغاز الطبيعي في القاهرة والمحافظات

"الصناعة" تكشف تفاصيل مبادرة إحلال المركبات المتقادمة وتحويل السيارات للغاز

تعرف على عناوين وفروع المحطات المسؤولة عن تحويل السيارات للغاز الطبيعي

أماكن تحويل السيارات للغاز الطبيعي

بالتفاصيل.. خطة تشغيل سيارات مصر بـ«الغاز الطبيعى»

محافظ بورسعيد يكشف خطة التحول إلى السيارات الكهربائية والغاز الطبيعي (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 ص

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

02:10 م

السيسي يطمئن المصريين بشأن قانون الأحوال الشخصية.. ويوجه رسالة للمنفصلين

01:11 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد

02:20 م

رئيس "دينية الشيوخ" يطالب بمنع أي طبيب يجري عملية ختان أنثى من مزاولة المهنة

03:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها