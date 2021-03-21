المستندات المطلوبة وطريقة التقديم.. كيف يمكن تحويل السيارات للعمل بالغاز؟

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل السيارات من العمل بالبنزين إلى العمل بالغاز الطبيعي.



وأطلقت مصر مبادرة لتحويل تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وهي مبادرة قومية طموحة، تتكامل مع استراتيجية الدولة، لرفع مستوى معيشة المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، فضلا عن دعم الصناعة الوطنية في مجال السيارات، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية واكتشافات الغاز التي تمت مؤخرا.



وتدعم المبادرة الرئاسية لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي توجهات الدولة وخططها لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، بما يحقق عوائد اقتصادية ومادية، إلى جانب الفوائد البيئية المتمثلة في تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدي.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" المستندات المطلوبة وطريقة التقديم لتحويل السيارات من العمل بالبنزين إلى العمل بالغاز الطبيعي:



المستندات المطلوبة:



لتحويل السيارة من العمل بالبنزين إلى العمل بالغاز الطبيعي، والاستفادة من مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز، يلزم إحضار مستندات عدة، تتمثل في: صورة من رخصة السيارة، وصورة من بطاقة مالك السيارة، وصورة من بطاقة الضامن، وإيصال كهرباء أو غاز أو مياه حديث.



طرق التقديم



يتوجه الراغب فى تحويل سيارته للعمل بالغاز بدلا من البنزين إلى مراكز التحويل التابعة لشركتي "كارجاس" أو "غازتك" في محطات الوقود المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، وهناك يتقدم العميل بطلب تحويل السيارة من بنزين إلى غاز طبيعي، حيث يتم فحصها من جانب فني لتحديد التكلفة، ويتم تقسيط التكلفة الإجمالية على أقساط شهرية بدون مقدم أو فوائد.



تكلفة تحويل السيارة



تتراوح تكلفة تحويل السيارة من بنزين إلى غاز، من خلال شركتي "كارجاس" أو "غازتك" بين 5000 و7500 جنيه، حيث يتم إضافة الأجزاء الخاصة بالغاز دون أي تعديل في دورة الوقود الأساسية للسيارة، وهي دائرة البنزين، بما يتيح للعميل تشغيل السيارة بنظام الوقود الثنائي غاز طبيعي وبنزين.



وكانت مصر قد أطلقت مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي في يناير 2021، بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن ووسائل نقل الأفراد، وتعميق صناعة السيارات والصناعات المغذية، إلى جانب تشجيع استخدام الغاز الطبيعي الذي يوفر حوالي 50% من تكلفة الوقود التقليدي، فضلا عن توفير دخل أفضل لسائقي السيارات الأجرة والميكروباص.



وتهدف المبادرة أيضا إلى تقديم مظهر حضاري للمرور، وتقليل معدل التلوث، والحفاظ على البيئة، وخفض تكلفة استيراد المنتجات البترولية "السولار، والبنزين"، كما تتيح المبادرة لأصحاب المركبات المتقادمة التي مر عليها 20 عاما إحلالها بأخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج، سواء كانت سيارات ملاكي أو أجرة وميكروباص.



وتتيح المبادرة أيضا للمواطنين حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، وفرصة امتلاك سيارات جديدة بدلا من سياراتهم المتقادمة التى تكلفهم كثيرا فى التشغيل والصيانة.



وتشارك في تنفيذ المبادرة 3 وزارات هي: وزارة المالية، ووزارة الداخلية: ووزارة التجارة والصناعة، كما يشارك في الإجراءات التنفيذية للمبادرة 31 بنكا، وشركتا تأمين، و9 شركات لتصنيع السيارات.