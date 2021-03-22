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تعلن خلال ساعات.. طرق الحصول على نتائج أولى وثانية ثانوي

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:44 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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خلال الساعات المقبلة، سيكون طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موعد مع إعلان نتائج الامتحانات التي خاضوها على مدار الفترة الماضية.

وقاربت نتيجة الصف الأول الثانوي على الظهور وذلك وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، حيث أكدت أن إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوى ستكون خلال الساعات المقبلة.

وتعلن  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الإثنين نتائج امتحانات الصفيين الأول والثاني الثانوي، حيث أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة نتائج الترم الأول لعام ٢٠٢٠-٢٠٢١ للصفين الأول والثاني الثانوي يوم الإثنين الموافق ٢٢ مارس.

ومن المقرر أن يتاح معرفة النتائج والاستعلام عنها بشكل إلكتروني من خلال الدخول على موقع الوزارة ومنصة الامتحان الإلكتروني.

وفيما يلي يقدم "الفجر" الطريقة التي يمكن الاعتماد عليها من أجل الحصول على النتيجة:

- الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة.

- تحديد المرحلة الثانوية، سواء الصف الأول أو الثاني الثانوي، ونوع المرحلة التعليمية.

- يقوم الطالب بتسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب في المكان المخصص له.

- يقوم في الخطوة التالية بتسجيل الطالب الرقم القومي الخاص به.

- بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، يتم اختيار أيقونة خاصة بعرض نتيجة الصف الأول الثانوي.

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