أتلتيكو مدريد يسعى للإبتعاد بالصدارة بمواجهة الافيس





يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد اليوم الأحد ضيفه ديبورتيفو الافيس في المباراة التي تجمع الفريقان على ملعب واندا ميتروبوليتانو لحساب مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الليجا.





ويسعى الروخيبلانكوس إلى تحقيق النقاط الثلاثة من أجل الإبتعاد بالصدارة حيث يعتلي المركز الأول برصيد 63 نقطة متفوقًأ بأربع نقاط على برشلونة الذي يأتي في المركز الثاني فيما يتواجد الافيس في المركز الثامن عشر برصيد ثلاثة وعشرين نقطة.





ويستهدف أبناء سيميوني تحقيق الفوز وذلك بعد كبوة الخروج على يد تشيلسي من دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.





وكانت مواجهة الدور الأول بين الفريقين قد إنتهت على وقع تفوق أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف يناير الماضي من العام 2021.