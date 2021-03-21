بيرلو يعلن تشكيلة يوفنتوس لمواجهة بينفينتو في الدوري الايطالي





اعلن أندريا بيرلو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي يوفنتوس تشكيلة البيانكونيري لمواجهة فريق نادي بينفينتو لحساب مباريات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الايطالي.





وقرر بيرلو الإعتماد على بيرنارديسكي في مركز الظهير الأيسر في ظل غياب أليكس ساندرو للإصابة فيما واصل الإعتماد على كولوسيفسكي وكييز خلف رونالدو ومرواتا في الهجوم.





وجاءت تشكيلة اليوفي على النحو التالي :-





حراسة المرمى : تشيزني.

خط الدفاع : دي ليخت ، بونوتشي ، بيرناردسكي.

خط الوسط : كييزا ، أرثر ميلو ، رابيو ، كولوسيفسكي.

خط الهجوم : موراتا ، رونالدو.